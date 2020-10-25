Под Иваново автомобиль врезался в столб, четверо погибли

Автомобиль врезалась в столб в Ивановской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД по региону Владислава Радостина.

В результате погибли четыре человека.

«Автомобиль буквально намотан на столб», — рассказал Радостин.

ДТП произошло на автодороге по направлению к Кохме.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

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