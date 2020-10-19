Вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО

Автовладельцы в России с 19 октября смогут купить полис ОСАГО не только на официальном сайте, но и на маркетплейсах — финансовых платформах. Об этом пишет ТАСС.

Такая возможность появилась со вступлением в силу новой редакции закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Маркетплейс не будет взимать комиссию с водителя за оформление ОСАГО, полис будет стоить также, как и на официальном сайте страховой компании.

На данный момент в реестр финансовых платформ включены платформы Московской биржи («Финуслуги») и «ВТБ Регистратора».

На маркетплейсах граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг. При этом на платформах нельзя совершать сделки, требования которых не подлежат судебной защите.

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