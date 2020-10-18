Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области

Три человека стали жертвами автомобильной аварии в Челябинской области, при которой Hyundai столкнулась с «ГАЗелью». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД ГУМВД.

«Водитель, мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Hyundai IX35, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «ГАЗель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба водителя и пассажир иномарки погибли до приезда скорой помощи.

Сейчас выясняют обстоятельства аварии, полиция начала проверку по факту гибели людей.

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