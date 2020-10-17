Автомобиль упал в болото в Новой Москве

Автомобиль упал в болото в результате аварии в Новой Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате столкновения двух легковых автомобилей один из них перевернулся и упал в болото, рассказал источник.

По его словам, никто не пострадал.

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