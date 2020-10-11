Надземный переход рухнул на трассе М-10
Полина Рутковская
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Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
В настоящее время движение по трассе в Тосненском районе Ленинградской области перекрыто, организован объезд через населенные пункты, указано в сообщении.
По данным Росавтодора, в переход врезался грузовик с поднятым кузовом, что привело к обрушению.
Информации о пострадавших не приводится.