Надземный переход рухнул на трассе М-10

Надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В настоящее время движение по трассе в Тосненском районе Ленинградской области перекрыто, организован объезд через населенные пункты, указано в сообщении.

По данным Росавтодора, в переход врезался грузовик с поднятым кузовом, что привело к обрушению.

Информации о пострадавших не приводится.