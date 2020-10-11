В Таиланде 20 человек погибли и более 30 пострадали в ДТП с поездом и автобусом

На северо-востоке Таиланда товарный поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде, передает ТАСС со ссылкой на Управление по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чачоенгсао.

В результате по меньшей мере 20 человек погибли и более 30 получили различные травмы.

В ведомстве рассказали, что автобус, в котором находились около 60 человек, направлялся из провинции Самутпракан в один из храмов Чачоенгсао.

По предварительным данным, водитель автобуса, несмотря на работающий семафор, хотел проехать перед приближающимся поездом, который пытался затормозить, в результате чего произошло столкновение. Автобус перевозил рабочих одной из фабрик Самутпракана.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Поезд в Индии переехал толпу спящих на путях мигрантов

— В Пакистане число погибших в ДТП с поездом и автобусом увеличилось до 29

— В Чехии при столкновении поездов пострадали люди