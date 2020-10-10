На востоке ЮАР в ДТП с микроавтобусом погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли, еще трое пострадали в аварии с микроавтобусом в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР, сообщил телеканал eNCA со ссылкой на представителя аварийно-спасательной медслужбы.

«Двенадцать человек получили смертельные ранения в результате этой аварии, включая маленького ребенка, которому, предположительно, три или четыре года», — сказал представитель.

По имеющимся данным, микроавтобус вылетел с дороги и покатился вниз по реке. Авария произошла недалеко от города Андерберг. Специалисты устанавливают причины случившегося.

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