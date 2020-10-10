Три человека пострадали в ДТП с такси и грузовиком на МКАД
Катерина Медведева
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Такси столкнулось с грузовиком MAN на МКАД, передает РЕН.
Авария произошла на 9-м км кольцевой автодороги. В результате пострадали три человека, один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой.
По предварительной информации, из-за ДТП оказалась повреждена АЗС.
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