В дептрансе назвали причину пробок вечером в Москве

Департамент транспорта Москвы заявил, что загруженность на дорогах вечером может достигать 8 баллов из-за ремонтных работ.

В начале вечера в столице было 5 баллов, однако в час пик загруженность на дорогах вырастет до 7-8 баллов.

«Плотно будет в центре и в местах проведения дорожных работ», — говорится в Telegram-канале дептранса.

Там отметили, что такая ситуация является классической для вечера среды.

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