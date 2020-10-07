В дептрансе назвали причину пробок вечером в Москве
Катерина Медведева
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Департамент транспорта Москвы заявил, что загруженность на дорогах вечером может достигать 8 баллов из-за ремонтных работ.
В начале вечера в столице было 5 баллов, однако в час пик загруженность на дорогах вырастет до 7-8 баллов.
«Плотно будет в центре и в местах проведения дорожных работ», — говорится в Telegram-канале дептранса.
Там отметили, что такая ситуация является классической для вечера среды.
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