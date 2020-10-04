Два человека пострадали в аварии на Новом Арбате в Москве

На Новом Арбате в центре Москвы произошла авария с участием двух машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло в районе дома 31/12, в результате столкновения пострадали два человека.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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