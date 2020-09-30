Под Воркутой машина въехала в толпу школьниц
Карина Казанцева
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В поселке Воргашор в Коми машина въехала в толпу школьниц, из-за чего одна девушка скончалась, еще трое получили ранения, пишет ТАСС со ссылкой на СУ СК по региону.
«Вечером 30 сентября в поселке Воргашор 18-летний водитель, управляя машиной Volkswagen Polo, совершил наезд на группу подростков», — сказали следователи.
Отмечается, что на месте работают специалисты, чтобы выяснить все детали случившегося.
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