В Сирии из-за взрыва заминированного автомобиля погибли 7 человек

В сирийском городе Рас-эль-Айн минимум семь человек, в том числе два ребенка, погибли из-за взрыва заминированного автомобиля, пишет агентство SANA.

«Семь человек погибли, в том числе два ребенка, в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке», — пишет агентство со ссылкой на местные источники.

Город Рас-эль-Айн контролирует турецкая армия и лояльные им сирийские бандформирования.

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