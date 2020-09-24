В Киеве нетрезвая жительница предложила полицейским взятку мясом и вином

В Киеве нетрезвая женщина, которую остановили полицейские, предложила им ужин с вином и мясом в качестве взятки. Об этом сообщила патрульная полиция города в Facebook.

Отмечается, что патрульные остановили машину, за рулем которой была нетрезвая женщина. Сперва она согласилась на освидетельствование, но потом попыталась скрыться.

Когда нарушительницу доставили в полицию, она предложила полицейским взятку — поужинать у нее дома мясом и вином. Полицейские отказались и составили протокол.

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