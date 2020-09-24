В Екатеринбурге произошло ДТП с семью машинами
Анна Светлова
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В Екатеринбурге в среду вечером, 23 сентября, столкнулись семь автомобилей. Об этом сообщает портал E1.
Инцидент произошел в переулке Базовый. Среди автомобилей оказались два грузовика и легковые иномарки.
Как утверждают участники ДТП, виновата в происшествии девушка, которая пыталась перестроиться и создала помеху. Она же заявляет, что не перестраивалась, а начала движение со всем потоком и не увидела в зеркало заднего вида «летящий Cadillac».
В результате аварии никто не пострадал.
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