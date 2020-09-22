Число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском возросло до 14
Павел Посадский
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Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае увеличилось до 14. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«По последним предварительным данным, 14 пострадавших», — заявили в пресс-службе.
Ранее спасатели сообщали о 10 пострадавших, все они были госпитализированы в районную больнцу.
Пассажирский автобус, в котором находились 45 пассажиров, опрокинулся вблизи поселка Циммермановка. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.
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