В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус

Павел Посадский

Пассажирский автобус, в котором находились 45 человек, опрокинулся в районе поселка Циммермановка в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 24 км от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом — опрокинулся. В автобусе было 45 человек», — сообщили в пресс-службе.

В результате аварии травмы получили 10 пассажиров, они были госпитализированы в районную больницу, отметили спасатели.

Все обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.

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