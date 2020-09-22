В Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус
Павел Посадский
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Пассажирский автобус, в котором находились 45 человек, опрокинулся в районе поселка Циммермановка в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В 24 км от Циммермановки Ульчского района произошло ДТП с автобусом — опрокинулся. В автобусе было 45 человек», — сообщили в пресс-службе.
В результате аварии травмы получили 10 пассажиров, они были госпитализированы в районную больницу, отметили спасатели.
Все обстоятельства ДТП устанавливают специалисты.
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