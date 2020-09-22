Трое погибли и четверо пострадали в ДТП под Тамбовом

Бернст Ю.

В Тамбовской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

В результате погибли три человека, еще четверо пострадали. Уточняется, что детей среди них нет.

По предварительным данным, один из водителей уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

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