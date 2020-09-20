Под Краснодаром полицейский насмерть сбил подростка и поехал чинить машину

Сотрудник полиции насмерть сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Краснодарском крае и уехал к знакомому разбирать поврежденную машину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, 19 сентября полицейский, проезжая на своем автомобиле в станице Карасунской, не снизил скорость и не уступил дорогу подростку. От удара она потеряла сознание.

Полицейский, в свою очередь, скрылся с места преступления и уехал к знакомому, чтобы отремонтировать поврежденный автомобиль. Девушка скончалась в машине скорой помощи.

Позже полицейский был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте мужчины.

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