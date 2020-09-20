На границе с Белоруссией стоят в очереди около тысячи автомобилей

На украинско-белорусской границе в пункте пропуска «Выступовичи» образовалась очередь почти из тысячи автомобилей. Об этом в своем Facebook сообщает таможенная служба Киева.

По данным ведомства, в очереди на въезд в Украину в данный момент находится порядка 600 транспортных средств, а на выезд из страны — 300.

«Для разрешения ситуации в пункт пропуска «Выступовичи» выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы», — указывается в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Изобрести угрозу»: Вильнюс ответил Минску на закрытие границ

— Белоруссия закрывает границу с Западом

— Госграница Белоруссии усиленно охраняется пограничниками