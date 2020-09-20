На границе с Белоруссией стоят в очереди около тысячи автомобилей
Антон Демидов
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На украинско-белорусской границе в пункте пропуска «Выступовичи» образовалась очередь почти из тысячи автомобилей. Об этом в своем Facebook сообщает таможенная служба Киева.
По данным ведомства, в очереди на въезд в Украину в данный момент находится порядка 600 транспортных средств, а на выезд из страны — 300.
«Для разрешения ситуации в пункт пропуска «Выступовичи» выехало руководство Киевской таможни Гостаможслужбы», — указывается в сообщении.
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