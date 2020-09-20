ДТП под Нижним Новгородом унесло жизни четверых взрослых и ребенка

Четверо взрослых и один ребенок погибли в результате ДТП при столкновении трех автомобилей на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщает региональный МЧС.

Авария произошла 19 августа на 442-м километре автодороги М-7 «Волга» в Кстовском районе.

«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое детей, из них погибли пять человек, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали еще четыре человека, они находятся в больнице.

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