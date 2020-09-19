Два человека погибли в массовом ДТП на Сахалине

Два человека стали жертвами ДТП с участием четырех машин на Сахалине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную ГИБДД.

Отмечается, что еще пять человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado недалеко от села Старорусское столкнулся с двигающейся ей навстречу машиной Toyota Allion, после внедорожник отбросило на автомобили Subaru Forester и Mitsubishi Pajero.

Водители Toyota Land Cruser Prado и Subaru Forester скончались на месте от полученных повреждений, пятеро пассажиров пострадали, среди них оказались несовершеннолетние.

Проверку по факту аварии начала областная прокуратура.

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