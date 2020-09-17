Водитель сбил девять человек в Монреале

В канадском Монреале водитель сбил девять человек, в том числе двоих детей, сообщает местный телеканал CTV со ссылкой на полицию.

Как рассказали в правоохранительных органах, 38-летний автомобилист сначала сбил одного пешехода и скрылся с места происшествия. После этого он сбил еще восемь человек на другой улице.

«Он не разгонялся и не ехал так быстро, но в какой-то момент он просто выехал на тротуар», — сказал официальный представитель полиции.

Известно, что всех пострадавших госпитализировали. Медики считают, что угрозы для их жизни нет. Водителя уже арестовали. Теперь правоохранителям предстоит опросить очевидцев, изучить машину на предмет механических поломок и установить, в каком состоянии был водитель во время аварии.

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