Автоугонщик сбил пытавшегося его остановить полицейского в Петербурге

В Петербурге мужчина сбил полицейского при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по городу и Ленобласти.

«Водитель совершил наезд на полицейского, увеличил скорость и начал движение. Пострадавшему сотруднику полиции после инцидента потребовалась медицинская помощь, в удовлетворительном состоянии с различными травмами его госпитализировали», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел на Дунайском проспекте, где сотрудники патрульно-постовой службы попытались остановить Volkswagen Passat. Водитель остановился, а затем наехал на полицейского и скрылся.

Мужчину удалось задержать во дворе дома на улице Звездной. Полицейские выяснили, что за рулем сидел ранее судимый за угон машины гражданин, он был в состоянии алкогольного опьянения. Позже к правоохранителям обратился собственник машины Volkswagen, который сообщил об угоне.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», решается вопрос о возбуждении еще одного дела из-за угона автомобиля. Также на водителя был составлен протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции

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