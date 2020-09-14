В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с предложением понизить возрастной порог, с которого разрешено управление автомобилем. Об этом сообщает RT.

Соответствующее письмо он направил начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову.

Депутат отметил, что в России граждане с 16 — 17 лет могут официально быть устроены на работу, отправиться учиться в другой город и жить отдельно от родителей.

Кроме того, он предлагает разрешить проходить обучение в автошколе для получения прав категории B с 15,5 лет.

По мнению Власова, снижение возрастного ценза даст возможность включать молодежь в экономические процессы еще раньше.

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