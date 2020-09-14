Машина скорой загорелась после ДТП с пьяным водителем в Находке

В Находке пьяный водитель врезался в автомобиль скорой помощи. Об этом сообщает РИА «Новости».

После произошедшего удара скорая упала на бок и загорелась. На данный момент возгорание ликвидировано.

В результате аварии пострадали четыре человека, два из которых были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля находясь в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, двигаясь со стороны поселка Врангель в направлении улицы Шоссейная. После произошло столкновение с бригадой скорой помощи.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

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