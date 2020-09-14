«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок к ПДД
Министерство транспорта России разработало проект, согласно которому запланирован ряд изменений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Так, в частности, планируется внесение поправок, касающихся правилам тонировки автомобилей.
Как отмечает ведомство, лимит на пропускаемость света лобовым стеклом может быть скорректирован с 75% до 70%. При этом на другие стекла пороговые нормы не определяются.
Кроме того, новый проект может разрешить использовать любые аптечки, знаки аварийной остановки и огнетушители в автомобиле без ориентации на ГОСТ 2001 года.
Проект также содержит поправки, которые устанавливают запрет на остановку и стоянку на островках безопасности.
В ведомстве подчеркнули, что проект проходит «регламентные процедуры», а также будет направлен в аналитический центр при правительстве.
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