Более 30 человек пострадали при ДТП с автобусом на севере Германии
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В результате ДТП с рейсовым автобусом в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания в Германии пострадал 31 человек. Об этом сообщает газета Die Welt.
Отмечается, что авария произошла на автобане 24, недалеко от населенного пункта Воббелин (Wöbbelin).
Автобус следовал в Гамбург. Во время движения он внезапно съехал с дороги в кювет.
В результате ДТП трое человек получили тяжелые травмы, но их жизни ничего не угрожает. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.
В настоящее время причины аварии устанавливаются. Предполагается, что водитель мог уснуть за рулем.
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