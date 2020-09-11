Площадку исключили из правил сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила по проведению экзаменов для получения водительских удостоверений в России.

В новой редакции административного регламента говорится, что практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств может проходить исключительно в условиях дорожного движения. В связи с этим с 1 апреля 2021 года проверка навыков у водителей на закрытых площадках в виде отдельного экзамена больше проводиться не будет. Однако практический экзамен на водительские права для мотоциклистов останется на закрытых площадках.

Также в новых правилах скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы на экзамене. Например, если не пристегнуть ремень безопасности и использовать во время движения телефон, то это станет основанием для прекращения экзамена.

Кроме того, с 2021 года появится процедура получения выписки о получении водительского удостоверения и будут установлены процедуры аннулирования результатов экзаменов и самих водительских удостоверений.

Вступление в силу проекта административного регламента запланировано 1 апреля 2021 года одновременно со вступающими в силу изменениями Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

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