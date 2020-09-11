Два ребенка пострадали в аварии с грузовиком под Томском
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В Томской области четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали в аварии с грузовиком, пишет УМВД по региону.
Как сообщается, грузовик Scania столкнулся с автомобилем Toyota. Женщина за рулем легковушки не уступила дорогу грузовику при повороте.
Авария произошла в районе села Тимирязевское. Пострадавшие находятся в больнице.
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