Два ребенка пострадали в аварии с грузовиком под Томском

В Томской области четыре человека, среди которых два ребенка, пострадали в аварии с грузовиком, пишет УМВД по региону.

Как сообщается, грузовик Scania столкнулся с автомобилем Toyota. Женщина за рулем легковушки не уступила дорогу грузовику при повороте.

Авария произошла в районе села Тимирязевское. Пострадавшие находятся в больнице.

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