В Англии дети пострадали в аварии со школьным автобусом

Около британского города Уинчестер школьный автобус попал в ДТП, из-за чего пострадали дети, пишет The Sun.

Как пишет издание, автобус врезался в железнодорожный пост, у него сорвало крышу. Три школьника доставлены в больницу, еще нескольким детям врачи оказали помощь сразу.

На месте работают специалисты, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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