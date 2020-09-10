В Англии дети пострадали в аварии со школьным автобусом
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Около британского города Уинчестер школьный автобус попал в ДТП, из-за чего пострадали дети, пишет The Sun.
Как пишет издание, автобус врезался в железнодорожный пост, у него сорвало крышу. Три школьника доставлены в больницу, еще нескольким детям врачи оказали помощь сразу.
На месте работают специалисты, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
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