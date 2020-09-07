В Крыму с обрыва упал автобус с пассажирами
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Недалеко от бухты Капсель в районе Судака с обрыва сорвался микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заявление министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.
Отмечается, что «Газель» скатилась по отвесной стороне горы около 20 м. После этого автобус ударился в валун и остановился.
Прибывшие на место аварии сотрудники «КРЫМ-СПАС» своевременно обеспечили помощь водителю и троим пассажирам.
Серьезных повреждений никто не получил, пассажиры отказались от медицинской помощи.
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