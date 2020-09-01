В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль

В Москве на улице Большая Якиманка после столкновения сгорел автомобиль, пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На улице Большая Якиманка произошло столкновение двух машин с последующим возгоранием одной из них. Есть один пострадавший», — сказал собеседник агенства.

Отмечается, что возгорание к настоящему времени потушено. Подробности аварии устанавливаются.

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