В Тюмени маршрутка сбила на пешеходном переходе двух подростков

В Тюмени маршрутное такси сбило на пешеходном переходе 12-летнюю и 13-летнюю девочек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 28 августа, на улице Широтной, 97. Обе пострадавшие пересекали дорогу на одном велосипеде.

По данным Госавтоинспекции, подростки не получили значительных травм. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пострадал ребенок: машина замминистра обороны попала в ДТП

— При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек

— В Новосибирске автомобиль врезался в жилой дом, погиб человек