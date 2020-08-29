В Новосибирске автомобиль врезался в жилой дом, погиб человек

В микрорайоне Пашино в Новосибирске машина врезалась в многоквартирный дом, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 29 августа.

В результате аварии умер пассажир автомобиля, еще одна пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.

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