В Новосибирске автомобиль врезался в жилой дом, погиб человек
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В микрорайоне Пашино в Новосибирске машина врезалась в многоквартирный дом, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, 29 августа.
В результате аварии умер пассажир автомобиля, еще одна пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.
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