Пять человек пострадали в ДТП на набережной в Петербурге
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В Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.
По данным ведомства, ДТП случилось на Октябрьской набережной возле дома 70.
В ГИБДД рассказали, что там столкнулись два легковых автомобиля.
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