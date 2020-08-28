Пять человек пострадали в ДТП на набережной в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, ДТП случилось на Октябрьской набережной возле дома 70.

В ГИБДД рассказали, что там столкнулись два легковых автомобиля.

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