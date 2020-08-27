В Екатеринбурге автомобиль сбил на переходе четверых детей

В Екатеринбурге автомобиль сбил на пешеходном переходе четверых детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление госавтоинспекции.

Отмечается, что авария произошла в четверг, 27 августа, около 13.00 (11.00 мск) на улице Бахчиванджи, 16.

По предварительной информации, водитель Renault Sandero налетел на детей при движении со стороны поселка Арамиль в сторону поселка Исток, когда те переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В конечном итоге пострадали две девочки семи и девяти лет, а также два мальчика четырех и 14 лет.

Они были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, переломами, ушибами и ссадинами.

Известно, что 58-летний водитель в течение шести лет 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Приморье водитель сбил инспекторов ДПС и скрылся

— Три человека погибли в ДТП с автобусом под Элистой

— Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском