В Приморье водитель сбил инспекторов ДПС и скрылся

Водитель внедорожника в Приморье на большой скорости врезался в участников ДТП и инспекторов ДПС, которые оформляли аварию, после чего скрылся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевое УМВД РФ.

Как отметили в управлении, ночью на дороге Раздольное–Хасан произошло ДТП и на место были направлены инспекторы ДПС.

«В это время со стороны поселка Краскино в направлении Славянки двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Водитель транспортного средства совершил наезд на участников ДТП, столкнулся с двумя автомобилями, после чего Mitsubishi Pajero опрокинулся и загорелся», — сообщили правоохранители.

После аварии водитель смог выбраться из разрушенного автомобиля и скрыться с места происшествия. В результате аварии пострадали восемь человек, их госпитализировали в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Личность водителя Mitsubishi Pajero уже установлена полицией. Он объявлен в розыск.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве после аварии с автобусом госпитализированы 14 человек

— Смертельное ДТП с пятью легковыми авто и грузовиком произошло в Ленобласти

— Один человек погиб и шестеро получили травмы в ДТП под Ростовом