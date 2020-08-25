Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Страховые компании не смогут воспользоваться вступившим накануне в силу поправками в закон об ОСАГО, так как необходимые для этого поправки не были внесены в постановление правительства 2005 года «Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО». Об этом пишет газета «Известия».

Накануне в России начал действовать закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Согласно внесенным поправкам, страховые компании при выборе тарифа для водителя страхования могут учитывать дополнительные личностные факторы. Таким образом, каждый автомобилист будет получать тот тариф, который будет исходить из его риск-профиля.

По данным издания, на данный момент указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО находится на регистрации в Минюсте. Страховые компании смогут начать назначать индивидуальные тарифы ОСАГО лишь через две недели.

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