Один человек погиб и шестеро получили травмы в ДТП под Ростовом

Один человек погиб и шестеро получили травмы при столкновении двух автомобилей на трассе в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.

Инцидент произошел в 19.20 мск 24 августа на 20-м км автодороги «Новочеркасск - Каменоломни».

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Fiat.

В результате аварии скончалась пассажирка Mercedes. Пострадали пассажир Mercedes — мужчина 1996 года рождения, водитель Fiat и четыре пассажира — женщины 1977, 1971, 1949 годов рождения и ребенок 2018 года рождения.

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