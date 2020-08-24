Смертельное ДТП с пятью легковыми авто и грузовиком произошло в Ленобласти
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На кольцевой автодороге (КАД) в Ленинградской области столкнулись грузовик и пять автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агенства, погиб один человек.
Еще пятеро участников аварии получили травмы, они госпитализированы.
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