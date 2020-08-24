В России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

В России начал действовать закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно внесенным поправкам, страховые компании при выборе тарифа для водителя страхования могут учитывать дополнительные личностные факторы. Таким образом, каждый автомобилист будет получать тот тариф, который будет исходить из его риск-профиля.

Среди факторов, которые смогут быть учтены страховщиками, находятся как нарушения правил эксплуатации авто или ПДД, так и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

При этом фиксированный перечень факторов не определен, что дает страховым компаниям право руководствоваться своей статистикой при выборе тарифов. Однако свои параметры страховщики должны будут разместить на официальном сайте.

Кроме того, Центральный банк России составил список факторов, которые запрещено учитывать при выборе страховки из-за их дискриминирующей основы: языковая или расовая принадлежность.

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