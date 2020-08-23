Число жертв падения микроавтобуса с обрыва в горах Грузии возросло до 17

Количество жертв ДТП в горах грузинского села Шатили в Хевсурети — регион Мцхета-Мтианети — увеличилось до 17 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служьбу МВД республики.

В воскресенье, 23 августа, в горах села Шатили в Грузии с обрыва высотой порядка 80 м упал микроавтобус. Ранее сообщалось о 12 погибших и трех пострадавших.

В ведомстве рассказали, что на месте трагедии находятся замминистра внутренних дел Иосиф Челидзе и глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, которые лично координируют поисково-спасательные мероприятия.

По словам очевидцев, микроавтобус перед тем, как сорваться в овраг, столкнулся с легковым автомобилем. Очевидцы также предполагают, что в транспорте среди пассажиров находились дети.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер Георгий Гахария выразили соболезнования семьям погибших.

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