Тесты беспилотных автомобилей без испытателя в салоне в РФ перенесли

Испытания беспилотных автомобилей без подстраховки инженера-водителя перенесены в России с осени 2020 на первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на дорожную карту по внедрению беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Уточняется, что разработчикам может потребоваться около года на автономные испытания, чтобы подтвердить, что технология отработана и пригодна.

По данным издания, последний этап дорожной карты подразумевает согласование в IV квартале 2024 года технического регламента Таможенного союза по требованиям к беспилотникам, что допускает возможность их эксплуатации в странах Таможенного союза.

В настоящее время в ряде регионов страны проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования со страхующим водителем в салоне. Движения беспилотников по автодорогам в полностью автономном режиме разрешено только в закрытых зонах.