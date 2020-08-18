В Екатеринбурге перекрыли дорогу для легковых автомобилей из-за затопления

В Екатеринбурге перекрыли затопленную после ливня дорогу на улице Шефская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление ГИБДД.

«На месте работают экипажи инспекторов ДПС, из-за подтопления участка дороги движение легкового транспорта перекрыто, пропускаются только большегрузы и автобусы», — рассказали в ведомстве.

Улицу Шефская затопило после ливня 17 августа. В социальных сетях граждане сообщили, что некоторые автомобили не смогли проехать по затопленной дороге и заглохли.

На месте ведутся аварийно-восстановительные работы на ливневке, которые планируется завершить до конца дня.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жителей Приморья предупредили о тропическом шторме «Джангми»

— Улицу на юго-востоке Москвы затопило кипятком

— В Благовещенске объявлен режим ЧС из-за сильного ливня