В Екатеринбурге перекрыли дорогу для легковых автомобилей из-за затопления
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В Екатеринбурге перекрыли затопленную после ливня дорогу на улице Шефская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление ГИБДД.
«На месте работают экипажи инспекторов ДПС, из-за подтопления участка дороги движение легкового транспорта перекрыто, пропускаются только большегрузы и автобусы», — рассказали в ведомстве.
Улицу Шефская затопило после ливня 17 августа. В социальных сетях граждане сообщили, что некоторые автомобили не смогли проехать по затопленной дороге и заглохли.
На месте ведутся аварийно-восстановительные работы на ливневке, которые планируется завершить до конца дня.
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