Школьный автобус врезался в дерево в Германии, пострадали более 10 детей

Четырнадцать человек пострадали во время ДТП со школьным автобусом в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Соответствующее заявление местной полиции опубликовано на Presse Portal.

По данным правоохранителей, авария произошла утром 17 августа. В школьном автобусе находились 28 детей и водитель. Во время крутого поворота он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в дерево.

Пострадали 13 школьников и сам водитель. Четверых детей госпитализировали в больницу.

На месте аварии в настоящее время работают врачи, спасатели и полиция. Начато расследование причин аварии.

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