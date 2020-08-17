Школьный автобус врезался в дерево в Германии, пострадали более 10 детей
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Четырнадцать человек пострадали во время ДТП со школьным автобусом в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Соответствующее заявление местной полиции опубликовано на Presse Portal.
По данным правоохранителей, авария произошла утром 17 августа. В школьном автобусе находились 28 детей и водитель. Во время крутого поворота он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в дерево.
Пострадали 13 школьников и сам водитель. Четверых детей госпитализировали в больницу.
На месте аварии в настоящее время работают врачи, спасатели и полиция. Начато расследование причин аварии.
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