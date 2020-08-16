Под Орлом столкнулись три машины, погибли пять человек

В Ростовской области в ДТП с тремя машинами погибли пять человек, пишет УМВД по региону.

Пострадали еще четыре человека: один из них находится в больнице.

Автомобили Renault Symbol, Toyota Corolla и Mazda CX-5 столкнулись в 18.24 на трассе М-2 «Крым». Сейчас на месте работают правоохранители. Они регулируют движение и организовали объезд.

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