Три человека стали жертвами ДТП в Омской области
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В Омской области столкнулись два автомобиля и микроавтобус, в результате чего погибли двое взрослых и ребенок, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Там сообщили, что инцидент произошел в Калачинском районе.
«На 928-м километре трассы Р254 столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и DAF, а также микроавтобус Toyota», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что жертвами ДТП стали три человека из микроавтобуса, в том числе десятилетний ребенок.
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