Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Подмосковье

На трассе М-7 в Подмосковье произошло попутное столкновение легкового автомобиля и машины дорожных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

В результате погиб один человек, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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