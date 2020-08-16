Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Подмосковье
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На трассе М-7 в Подмосковье произошло попутное столкновение легкового автомобиля и машины дорожных служб, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.
В результате погиб один человек, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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