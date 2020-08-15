Автомобилист под наркотиками сбил инспектора ГИБДД в Петербурге

Водитель за рулем иномарки, находясь в наркотическом опьянении, сбил инспектора ГИБДД, протащив его по дороге около 700 метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, около 05.30 по мск в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга наряд ДПС остановил автомобиль BMW 730. Когда правоохранители проверяли документы у водителя, он внезапно завел машину и нажал на педаль газа.

«Один из инспекторов — 38-летний лейтенант полиции, попытался помешать движению иномарки. Однако злоумышленник совершил на него наезд, протащил, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, около 700 метров, а затем скрылся с места происшествия», — сообщили в управлении.

Позже злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый 36-летний житель Астраханской области.

Инспектора ГИБДД госпитализировали в больницу, он находится в удовлетворительном состоянии.

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