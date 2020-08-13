Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей

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ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крышах автомобилей, сообщают «Аргументы и факты».

Это связано с вступлением в силу новых требований Технического регламента Таможенного союза, в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях.

Если не зарегистрировать изменения машины, то за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

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