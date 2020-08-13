Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крышах автомобилей, сообщают «Аргументы и факты».
Это связано с вступлением в силу новых требований Технического регламента Таможенного союза, в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД и сертифицироваться в специализированных лабораториях.
Если не зарегистрировать изменения машины, то за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мясников рассказал, как отучить водителей смотреть в телефон на дороге
— В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные машины
— Эксперт прокомментировал обсуждение использования б/у запчастей